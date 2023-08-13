Блогер Айза рассказала, что ходила на свидание с немцем-путешественником

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей понравилось свидание с немцем, с которым она познакомилась через приложение для знакомств.

© Газета.Ru

«Я приезжаю, он сидит за барной стойкой и ест пиццу. Сажусь. Мы начинаем разговаривать так, будто бы знакомы миллион лет. В какой-то момент я уже устала говорить на английской, и он мне: «Говори на русском». В общем, поприкалывались. У него реально классное чувство юмора», — заявила Айза.

Блогерша добавила, что мужчина оказался «очень красивым внешне» — именно это ее и привлекло в нем изначально. Он немец, живет в Австралии и на Бали, при этом много путешествует.

Айза призналась, что сильно волновалась перед тем, как пойти на свидание, так как давно не ходила на подобные мероприятия и забыла, что делать. Она попросила мужчину «просто встретиться, без помпезности».

«Я испытываю классные эмоции сейчас, получив кучу комплиментов и внимания. Я довольна», — подытожила блогерша.

При этом, добавила Айза, она не знает, пойдет ли с этим мужчиной на свидание во второй раз. Она не хочет ничего загадывать. Девушка подчеркнула, что не видит себя в отношениях в ближайшие пару лет, так как считает, что она не готова.

Айза была замужем дважды. Ее первым супругом стал рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. В 2013-м Айза развелась с музыкантом. Причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Бизнесвумен называла их брак нездоровым и созависимым.