Обсуждайте мой целлюлит! Дана Борисова показала фигуру в купальнике

Дану Борисову по праву можно внести в список самых честных знаменитостей. Несколько часов назад она опубликовала фото в купальнике и призвала СМИ обсудить ее несовершенства.

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Дана Борисова неоднократно сетовала, что набрала около десяти килограммов и была очень недовольна своей фигурой. Чтобы прийти в былую форму, телеведущая решилась на радикальные меры — пластическую операцию. Больше года назад Дана легла под скальпель хирурга, чтобы изменить форму бедер и ягодиц. Операция прошла успешно, телезвезда быстро восстановилась и приступила к работе. От поклонников звезда ничего не скрывала, остается честной и сейчас, демонстрируя снимки в купальнике.

При этом формы телеведущей далеки от идеальных, дело не в общей картине, а в качестве кожи, которая особенно выделяется в районе живота. Фанаты отмечали, что после неудачной липосакции или неправильного после нее восстановления такой эффект бывает. Исправить это не так просто, но возможно.