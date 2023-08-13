Продюсер Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации

Продюсер Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Звезде», что певице предстоит болезненный реабилитационный процесс.

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«Да это будет сложный реабилитационный процесс, да это будет достаточно болезненно, и курс реабилитации, и последующий специальные упражнения», - сказал он.

Он рассказал, что ранее ей сделали повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Сейчас она не может самостоятельно разговаривать и передвигаться.

Врачи дают оптимистичные прогнозы, сейчас они делают все возможное для ее восстановления.