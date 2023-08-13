Муж Лены Катиной признался, что их сын уже начал разговаривать

11 июля певица родила сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Мальчика назвали Демьяном. Спиридонов и Катина поженились 18 июня 2022 года. Этот брак стал вторым для артистки — она была женой словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. 22 мая 2015 года у них родился первенец, которого назвали Александром, а в 2019 году супруги развелись. Певица говорила в интервью, что не препятствует общению бывшего мужа с ребенком.