Меган Маркл решила перезапустить заброшенный перед свадьбой блог

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила возобновить ведение блога The Tig, который был заброшен перед свадьбой с принцем Гарри , после недавнего провала подкаста Spotify. О том, что она захотела перезапустить его, сообщает газета Express .

Блог Маркл может быть перезапущен уже осенью нынешнего года. По информации издания, Маркл частично зарегистрировала название The Tig в качестве товарного знака, и для завершения процесса ей необходимо начать выкладывать посты. Из заявленных документов следует, что блог будет включать в себя публикации о дизайне интерьеров и путешествиях. Кроме того, в них будет освещаться личная жизнь автора.