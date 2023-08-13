Дана Борисова вспомнила, как заболела алкоголизмом

«Ходить, вести светскую рубрику и приставать с похабными вопросами к звездам. Это было для меня невыносимо! 15 лет я была в статусе ведущей, дружила с артистами, а тут становлюсь простым корреспондентом! Я никакой работы не боюсь, но болезненный факт был в том, что я должна была лезть в трусы», — вспомнила Борисова.