Как выглядит подросшая внучка Александра и Эммы Малининых

Александр и Эмма Малинины не скрывают своей гармонии в семейной жизни и регулярно демонстрируют идиллию в отношениях. А публика в свою очередь восхищается их парой.

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Супруги счастливы в браке уже 33 года. За это время у них появилось двое детей – Устинья и Фрол.

Но помимо двойняшек у 64-летнего артиста и его жены от прошлых браков есть взрослые дети.

Однако, если со старшим сыном Малинина – Никитой публика знакома, ведь он известен как участник «Фабрики» и исполнитель хита «Котенок», то о наследнике Эммы от предыдущего союза фолловеры знают не много.

Антон носит фамилию своего знаменитого отчима – Малинин, несмотря на то, что его родным отцом является Александр Исаев. 40-летний сын Эммы избегает публичности, так же как и не выставляет свою частную жизнь напоказ. Да и мать не рассказывает, кем и где работает ее взрослый сын.

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Артист усыновил сына Эммы от первого брака, когда тот был еще ребенком и дал ему свою звездную фамилию. А вот дочь от Ольги Зарубиной Александр так и не принял в семью.

Антон в 2007-м впервые сделал исполнителя дедом. У него с женой родился сын Платон, а через пять лет в семье произошло пополнение, родилась дочь Арианна. Недавно приемный сын артиста стал многодетным отцом.

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Накануне по случаю 11-летия внучки Малининых звездная чета собралась в Италии. Среди присутствующих была дочь звезды Устинья со своим женихом Заком, за которого в ближайшее время она собирается выйти замуж.

А вот Фрол с невестой не смог приехать из Мюнхена в Тоскану из-за учебы.

Яркие кадры с семейной вечеринки разместила у себя в микроблоге Эмма. Жена певца в честь дня рождения внучки лихо отплясывала с именинницей, а также сделала красочные фотографии с мужем и дочерью.