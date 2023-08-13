Алена Водонаева раскритиковала «дредастую» Риту Дакоту

Блогер Алена Водонаева в своем Telegram-канале сравнила лексион певицы Риты Дакоты с антидотом против секса.

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«Волосиков, красивеньких, принцесска». Ну ведь мне все это не слышится? Дредастая жена Рита и ее лексикон. Антидот против секса какой-то», — возмутилась Водонаева.

Она также приложила ролик из соцсетей Дакоты, на котором она спорит с мужем Федором Белогаем о своей прическе. Исполнительница говорит, что хочет снять дреды, чтобы нарастить «красивенькие волосики» и быть похожей на «принцесску».