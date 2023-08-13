Певица Слава рассказала, как чуть не умерла во время родов

Леденящую кровь историю рассказала певица Слава. И нет, неудачная пластика и судебные иски на этот раз ни при чем. Артистка, которая недавно стала бабушкой, решила углубиться в более далекое прошлое и вспомнить, как проходили ее собственные роды. Оказалось, что это очень тяжелая история, которую она раньше никому не рассказывала.

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Слава рожала свою старшую дочку Сашу, когда ей было 19 лет. Девушка выбрала платную клинику, но цена, увы, не соответствовала качеству. Например, поэтому в больнице зимой было холодно: как вспоминает певица, окно было открыто нараспашку. Дальше — больше: прямо перед Славой и ее первым мужем родила ребенка другая женщина — и из-за это картины мужчина даже упал в обморок.

Но самое неприятное началось, уже когда подошла очередь певицы. Во-первых, у нее сильно болела поясница, однако эпидуральную анестезиию ей не сделали.

«Когда начались потуги, я стала терять сознание. Я уже ничего не соображала, и Саша улетела на метр-полметра. У меня все порвалось, на 20 сантиметров вылетела прямая кишка», — по обыкновению откровенно рассказала артистка. К счастью, кто-то поймал новорожденную, ее приложили к груди матери, но тут Анастасия (настоящее имя певицы) снова потеряла сознание. «Я ушла на какое-то время, но света на той стороне я не видела. Меня быстро реанимировали», — призналась Слава.

И даже когда маму и дочку выписали из больницы, страшные приключения не закончились. «У меня начало сводить зубы очень сильно, вены на лице начали вылезать. Две недели мне говорили, что это послеродовая депрессия и все пройдет. Но потом я пришла на очередную проверку медицинскую и мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты. Как я выжила, для всех было очень удивительно». После этого Славу снова положили в больницу, где под капельницами она похудела аж до 35 кг. Да уж, беременным женщинам эту хоррор-историю лучше не слышать — пережить такое не пожелаешь даже заклятому врагу.