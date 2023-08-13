Певица Слава рассказала, как чуть не умерла во время родов
Леденящую кровь историю рассказала певица Слава. И нет, неудачная пластика и судебные иски на этот раз ни при чем. Артистка, которая недавно стала бабушкой, решила углубиться в более далекое прошлое и вспомнить, как проходили ее собственные роды. Оказалось, что это очень тяжелая история, которую она раньше никому не рассказывала.
Слава рожала свою старшую дочку Сашу, когда ей было 19 лет. Девушка выбрала платную клинику, но цена, увы, не соответствовала качеству. Например, поэтому в больнице зимой было холодно: как вспоминает певица, окно было открыто нараспашку. Дальше — больше: прямо перед Славой и ее первым мужем родила ребенка другая женщина — и из-за это картины мужчина даже упал в обморок.
Но самое неприятное началось, уже когда подошла очередь певицы. Во-первых, у нее сильно болела поясница, однако эпидуральную анестезиию ей не сделали.
«Когда начались потуги, я стала терять сознание. Я уже ничего не соображала, и Саша улетела на метр-полметра. У меня все порвалось, на 20 сантиметров вылетела прямая кишка», — по обыкновению откровенно рассказала артистка. К счастью, кто-то поймал новорожденную, ее приложили к груди матери, но тут Анастасия (настоящее имя певицы) снова потеряла сознание. «Я ушла на какое-то время, но света на той стороне я не видела. Меня быстро реанимировали», — призналась Слава.
И даже когда маму и дочку выписали из больницы, страшные приключения не закончились. «У меня начало сводить зубы очень сильно, вены на лице начали вылезать. Две недели мне говорили, что это послеродовая депрессия и все пройдет. Но потом я пришла на очередную проверку медицинскую и мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты. Как я выжила, для всех было очень удивительно». После этого Славу снова положили в больницу, где под капельницами она похудела аж до 35 кг. Да уж, беременным женщинам эту хоррор-историю лучше не слышать — пережить такое не пожелаешь даже заклятому врагу.
* Запрещен в РФ.