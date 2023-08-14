Пришлось отказаться от алкоголя: как Седокова борется с недугом

Отношения с вокалом у Анны Седоковой сложились, а вот с лишними килограммами, увы, нет. Экс-солистка группы ВИАГра постоянно борется с ненужным весом. Правильное питание, регулярные тренировки и полный отказ от алкоголя – только так певице удается держать свою форму. Чуть сорвалась и уже попала под «обстрел» хейтеров.

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Последней каплей такого напора стал визит на телешоу Павла Воли, где зрители разразились в комментариях о внешнем виде артистки. Анна тогда еле сдержала слезы и призналась, что из-за лишних килограммов и второго подбородка редко выходит «в люди». Немного времени спустя Седокова взяла себя в руки, успокоилась и пообещала, что изменит свою фигуру в лучшую сторону.

«Я люблю свои формы, да мне с ними красиво, но с 75 кг «слишком красиво», — призналась певица.