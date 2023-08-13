Григорий Лепс рассказал о новой избраннице

Певец Григорий Лепс после развода с Анной Шаплыковой не остался один. Как стало известно СМИ, исполнитель завёл новый роман. Подробности журналистам рассказал сам артист.

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Напомним, Григорий Лепс и Анна Шаплыкова были женаты 20 лет. В браке на свет появились трое детей: дочери Ева и Николь, сын Иван. Со стороны певец и танцовщица казались отличной парой, даже несмотря на большую разницу в возрасте. Однако сам Лепс ранее заявлял, что их развод был неизбежен.

Как вспомнил портал StarHit, вину за расставание исполнитель взял на себя. Он признался, что предал любимую супругу и никогда не простит себя за этот поступок, а потому - не планирует проситься обратно. Впрочем, сожаления не помешали Григорию Лепсу впустить в свою жизнь другую женщину.

У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40, - цитирует Лепса издание.

При этом певец заявил, что они с его избранницей «свободные люди», возможно, намекая тем самым на свободные отношения.