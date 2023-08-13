Агутин заявил, что хотел стать народным артистом в 50 лет

Певец Леонид Агутин признался в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец, что у него было желание получить звание народного артиста на свой 50-летний юбилей. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале Стрелец.

«Кем надо быть, чтобы об этом серьезно думать и переживать? У меня в 50 лет был небольшой бзик на эту тему. Для меня этот рубеж был важным. Мне казалось, что я заслужил за 30 лет деятельности, и это хорошо украсит мой юбилей. А главное, что моя мамочка будет счастлива», — заявил исполнитель.

По словам Агутина, он даже намекал о звании тогдашнему министру культуры, однако ему его все-таки не дали. Артисту посоветовали подождать, так как награды «не оказалось в разнарядке».

«Мне вручили орден, медаль какую-то. Она хорошая, почетная и замечательная», — вспомнил Агутин.

Певец также пошутил, что в душе он все-таки считает себя народным исполнителем. Хотя и в звании заслуженного артиста «прекрасно себя чувствует».