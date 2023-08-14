«Мартин сделал это!»: Филипп Киркоров о подвигах своего наследника

Звезда отечественного шоу-бизнеса вместе со своим 11-летним сыном сейчас отдыхает на берегу Критского моря. Судя по фотокадрам, которыми делится Филипп в сети, «ленивый отдых» не про их семью. Несколько дней назад поп-король уже хвастался, что обзавелся в Греции своим велодомом и с радостью ходит вместе Киркоровым-младшим на прогулки. На этот раз в инет вышел видеоролик, где Мартин рассекает на серфе по бирюзовым волнам.

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«Мартин сделал это!», — гордо заявляет певец на заднем фоне видео.

Это не единственное увлечение звездного ребенка. Мальчику очень нравится спорт. Он профессионально занимается футболом, любит велосипед, горные лыжи. Помимо этого он неплохо «шарит» в IT-сфере. По словам отца, с нового учебного года он пойдет в современный технолицей, куда уже сдал вступительные тесты.