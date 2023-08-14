Бритни Спирс станцевала на камеру в трусах

Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя поп-исполнительница станцевала на камеру в белом кроп-топе с длинным рукавом и бирюзовых трусах с анималистичным принтом черного цвета. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в стиле smoky eyes. Среди прочего знаменитость отказалась от аксессуаров. В конце ролика она также показала фанатам средний палец.