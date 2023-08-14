Подписчики раскритиковали внешность Шишковой после операции на скулы

После этого Шишкова часто появляется в кабинете косметолога. Со временем лицо модели изменилось, о чем ей часто пишут поклонники. Модель вынуждена ежедневно отбиваться от хейта.

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Раньше девушка выглядела другой: у нее были мягкие черты лица, четкий овал и был румянец. После участия в конкурсе красоты, ее внешностью были восхищены многие.

Однако косметология и инъекции изменили внешность Шишковой. Накануне стало известно, что Алена вновь прибегла к помощи хирургой – модель решилась на увеличение скул.

В личном блоге экс-возлюбленная Тимати поделилась результатами: у нее изменилась форма лица, скулы опустились вниз.

«У меня сегодня будет операция. Безумно волнуюсь, но будет красота», - перед этим сообщила Алена.

Однако поклонники не оценили изменения во внешности Алены. В социальных сетях левушка вновь столкнулась с волной хейта. Модель называют «гуманоидом» и просят остановится в увлечении косметологией.