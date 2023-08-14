60-летнюю Деми Мур заметили в купальнике на отдыхе

На размещенных снимках 60-летняя знаменитость запечатлена в раздельном купальнике оливкового цвета, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и плавок на низкой посадке. При этом звезда собрала волосы в невысокий пучок и отказалась от косметики. В качестве украшений она выбрала круглый кулон на тонкой цепочке и кольцо на правой руке.