МакSим рассказала о борьбе с зависимостью: «Остаешься один»

Звезда проходит лечение от алкогольной зависимости. Женщина откровенно рассказала, как она решилась на этот шаг.

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Певица МакSим переживает не самый лучший жизненный период. Поклонники звезды давно подозревали, что у артистки проблемы с горячительными напитками. Апогеем стал концерт в городе Сочи, который по итогу оказался сорван. Позже знаменитость вышла на связь с поклонниками и сделала важное заявление. Марина Максимова призналась, что страдает от алкогольной зависимости, а потому приняла решение обратиться за помощью к специалистам.

Накануне «СтарХиту» удалось связаться с МакSим и узнать, как проходит ее лечение. По словам знаменитости, она пыталась утопить в алкоголе проблемы, наивно полагая, что горячительные напитки помогут справиться с переживаниями. Однако забыться получалось лишь на время, на следующий же день все возвращалось с гораздо большей силой. Женщина также ответила, что человек, страдающий от этого недуга, постепенно теряет все самое дорогое – друзей, близких и даже семью.

«Ты остаешься совсем один», – делится Максимова.

Певица призналась, что в какой-то момент осознала, что может лишиться всего, поэтому приняла решение отправиться в клинику.