Ивлеева показала свою спальню: свечи и интимная подсветка

Блогер и актриса Анастасия Ивлеева показала подписчикам свое святая святых — спальню. Так, она поделилась кадрами из своей комнаты в одной из соцсетей. На снимках видно кровать, заправленную белым постельным бельем, тумбочки и репродукцию картины Малевича «Черный квадрат». Но однозначный тон интерьеру задает именно освещение: приглушенный свет свечей и неоновый свет.