Ивлеева показала свою спальню: свечи и интимная подсветка
Она также сообщила, какие нововведения ожидают эту комнату.
Блогер и актриса Анастасия Ивлеева показала подписчикам свое святая святых — спальню. Так, она поделилась кадрами из своей комнаты в одной из соцсетей. На снимках видно кровать, заправленную белым постельным бельем, тумбочки и репродукцию картины Малевича «Черный квадрат». Но однозначный тон интерьеру задает именно освещение: приглушенный свет свечей и неоновый свет.
WomanHit
«а тут скоро будут книжные полки и (внимание) книги. Обожаю» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала фото артистка.