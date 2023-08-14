Певица Штурм потеряла голос после пластики

"Стресс после операции я перенесла колоссальный. Проснулась и поняла, что у меня пропал голос. Очень испугалась. Мое состояние - не передать словами. Мне позвонила Вика Талышинская, а я буквально шептала, не могла говорить. И мы просто стали переписываться", - рассказала артистка MK.RU.