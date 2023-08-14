Певица Штурм потеряла голос после пластики

"У меня пропал голос": певица Наталья Штурм рассказала о пластической операции
Певица Наталья Штурм столкнулась с неприятными последствиями недавней пластической операции. Анестезия оказала действие на голосовые связки и певица на несколько дней потеряла голос.
"Стресс после операции я перенесла колоссальный. Проснулась и поняла, что у меня пропал голос. Очень испугалась. Мое состояние - не передать словами. Мне позвонила Вика Талышинская, а я буквально шептала, не могла говорить. И мы просто стали переписываться", - рассказала артистка MK.RU.
Через несколько дней голос восстановился.
Певица рассказала, что решилась на пластическую операцию спонтанно, вмешательств было несколько: липосакция живота, корректировка формы ягодиц и операция на веках.
"При подтяжке височного лифтинга врачи использовали специальную технологию, которая не меняет взгляд. Вы же знаете, многих наших артисток после пластики не узнать. Я так не хотела", - поделилась Наталья Штурм.
Она отметила, что любимый мужчина уже оценил результат оперативного вмешательства, хотя изначально "не был в восторге" от затеи Натальи.