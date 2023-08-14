Линда Евангелиста заявила, что не боится постареть

"Я не возражаю и никогда не возражала против старения. Старение приводит нас к тому, к чему мы стремимся, а для меня это долгая жизнь. Я хочу морщины, но я колю ботокс в лоб, поэтому я лицемерка. Тем не менее я хочу стареть", - сказала супермодель 90-х.