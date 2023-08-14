Линда Евангелиста заявила, что не боится постареть
58-летняя супермодель Линда Евангелиста колет ботокс несмотря на опыт неудачных косметических процедур. Об этом она рассказала в интервью Vogue.
"Я не возражаю и никогда не возражала против старения. Старение приводит нас к тому, к чему мы стремимся, а для меня это долгая жизнь. Я хочу морщины, но я колю ботокс в лоб, поэтому я лицемерка. Тем не менее я хочу стареть", - сказала супермодель 90-х.
Шесть лет Евангелиста не появлялась на публике после неудачной процедуры криолиполиза, которая должна была уменьшить жировые клетки, но вместо этого привела к их увеличению. Модель рассказывала, что после неудачной процедуры была настолько подавлена, что ненавидела себя.
Линда Евангелиста вместе с другими супермоделями 90-х - 57-летней Синди Кроуфорд, 54-летней Кристи Терлингтон и 53-летней Наоми Кэмпбелл - приняла участие в съемке для сентябрьского журнала Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.