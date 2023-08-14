Ольга Орлова пожаловалась на своего «идеального» мужа

Телеведущая Ольга Орлова на отдыхе пожаловалась в сети на своего «идеального» мужа
Сейчас телеведущая Ольга Орлова вместе с супругом отдыхают в Италии. Экс-солистка «Блестящих» посетовала на недостатки своего мужа, бизнесмена Валерия Маслова. О подробностях ситуации артистка написала на своей странице в соцсетях.
Супружеская пара отправилась в Италию на отдых без младшей дочери, которая осталась в Москве под присмотром няни и старшего брата.
Ольга Орлова поделилась фотографиями с отдыха, но все снимки оказались засвеченными. Певица отметила, что фотографировал ее супруг.
«Когда попросила мужа сфоткать меня красиво. Вот еще красота», – написала под фото телеведущая.
Ольга Орлова все также продолжает путешествовать, несмотря на недавнее рождение младшей дочери. На время своего отсутствия певица оставляет Анну с нянями, за что на нее нередко обрушивается шквал критики в сети.