Ольга Орлова пожаловалась на своего «идеального» мужа

Сейчас телеведущая Ольга Орлова вместе с супругом отдыхают в Италии. Экс-солистка «Блестящих» посетовала на недостатки своего мужа, бизнесмена Валерия Маслова. О подробностях ситуации артистка написала на своей странице в соцсетях.

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Супружеская пара отправилась в Италию на отдых без младшей дочери, которая осталась в Москве под присмотром няни и старшего брата.

Ольга Орлова поделилась фотографиями с отдыха, но все снимки оказались засвеченными. Певица отметила, что фотографировал ее супруг.

«Когда попросила мужа сфоткать меня красиво. Вот еще красота», – написала под фото телеведущая.