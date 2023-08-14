Актриса Ребел Уилсон показала фото с дочерью Ройс
Ребел Уилсон поделилась снимком дочери Ройс. Об этом пишет Daily Mail. 43-летняя певица опубликовала в Instagram Stories (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, на котором ее дочь сидит в плетеной корзине.
"Милашка сидит на розовом одеяльце в полосатом топике", - подписала Ребел Уилсон снимок.
Ранее в интервью E! News актриса заявила, что хотела бы иметь второго ребенка. По словам Ребел Уилсон, она рассматривает возможность проведения процедуры ЭКО. Ройс появилась на свет при помощи суррогатной матери.
"С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка Ройс Лиллиан, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери. Я даже не могу описать любовь, которую испытываю к ней. Она просто чудо! Я бесконечно благодарна всем, кто помог мне с этим. Особенно хочу поблагодарить суррогатную мать, которая выносила ее и родила с такой заботой. Спасибо, что помогли создать мне свою семью, это потрясающий подарок. Самый лучший подарок!" – написала Ребел Уилсон в социальной сети в ноябре 2022 года.