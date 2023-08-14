Актриса Ребел Уилсон показала фото с дочерью Ройс

"С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка Ройс Лиллиан, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери. Я даже не могу описать любовь, которую испытываю к ней. Она просто чудо! Я бесконечно благодарна всем, кто помог мне с этим. Особенно хочу поблагодарить суррогатную мать, которая выносила ее и родила с такой заботой. Спасибо, что помогли создать мне свою семью, это потрясающий подарок. Самый лучший подарок!" – написала Ребел Уилсон в социальной сети в ноябре 2022 года.