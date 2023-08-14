Кейт Миддлтон поддерживает принца Гарри в трудные минуты

"Отношения Гарри с Кейт остались прежними. Для Гарри очень много значит то, что она продолжает оказывать ему поддержку, особенно в такие отчаянные времена, как сейчас. Ей сейчас очень жаль его. Наблюдать за тем, как он проходит через все эти неудачи, очень трудно, и это трогает ее сердце", - уточнил инсайдер.