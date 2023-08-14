Closer: Кейт Миддлтон поддерживает принца Гарри в трудные минуты
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон звонила своему шурину, принцу Гарри, чтобы поддержать его в трудную минуту и помочь наладить отношения с королевской семьей. Об этом сообщает Closer Weekly со ссылкой на инсайдера.
"Кейт связалась с Гарри, чтобы сказать ему, чтобы он держал голову высоко и не слишком беспокоился об этих временных неудачах", - рассказал инсайдер журналистам.
Он добавил, что несмотря на "всю семейную неразбериху", Кейт Миддлтон и принц Гарри сохранили дружеские отношения.
"Отношения Гарри с Кейт остались прежними. Для Гарри очень много значит то, что она продолжает оказывать ему поддержку, особенно в такие отчаянные времена, как сейчас. Ей сейчас очень жаль его. Наблюдать за тем, как он проходит через все эти неудачи, очень трудно, и это трогает ее сердце", - уточнил инсайдер.
На прошлой неделе с официального сайта королевской семьи Великобритании удалили титул "Его Королевское Высочество" принца Гарри. В разделе The Royal Family, в котором рассказывается о каждом члене королевской семьи, имена принца
Гарри и Меган Маркл были перемещены в нижнюю часть страницы. Это произошло спустя три года после того, как принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности работающих членов королевской семьи и переехали из Великобритании в США.