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Валерий Баринов высказался об отношениях Александра Домогарова с экс-супругой

Народный артист России, актер Валерий Баринов, высказался об отношениях Александра Домогарова с женой Ириной. Об этом сообщает News.ru.

Баринов высказался об отношениях Домогарова с экс-супругой
© РИА Новости

Баринов рассказал, что знал о болезни Ирины, но не слышал о ее кончине. При этом он поделился историей о том, как развивался их роман. По его словам, Ирина была красивой, общительной и веселой, поэтому заполучила внимание Домогарова.

"Это был очень красивый роман, который закончился браком", — заключил он.

Актер также рассказал, что общался с Ириной во время работы в театре Российской армии. Он выразил соболезнования в связи с кончиной Ирины Гуненковой.

Ирина Гуненкова скончалась 13 августа после продолжительной борьбы с онкологией. Она была супругой Александра Домогарова с 1988 по 2001 годы.

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