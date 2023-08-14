Баринов высказался об отношениях Домогарова с экс-супругой

Народный артист России, актер Валерий Баринов, высказался об отношениях Александра Домогарова с женой Ириной. Об этом сообщает News.ru.

Баринов рассказал, что знал о болезни Ирины, но не слышал о ее кончине. При этом он поделился историей о том, как развивался их роман. По его словам, Ирина была красивой, общительной и веселой, поэтому заполучила внимание Домогарова.

"Это был очень красивый роман, который закончился браком", — заключил он.

Актер также рассказал, что общался с Ириной во время работы в театре Российской армии. Он выразил соболезнования в связи с кончиной Ирины Гуненковой.