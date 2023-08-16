"Тяжелое и одутловатое лицо": Боня раскритиковала бывшую Тимати

«Она была очень красивой девушкой, но в какой-то момент что-то произошло. Я, когда узнала, что ей всего 29 лет было, удивилась. Думала, что ей 36-37 лет, а она выглядит хуже, чем я в свои 39 на тот момент. При этом она красивая сама по себе», — посетовала Боня.