"Тяжелое и одутловатое лицо": Боня раскритиковала бывшую Тимати

"Тяжелое и одутловатое лицо": Виктория Боня раскритиковала преображение бывшей Тимати
Блогер и модель Виктория Боня считает, что косметологические процедуры состарили бывшую девушку Тимати Алену Шишкову. Об этом пишет «СтарХит».
«Она была очень красивой девушкой, но в какой-то момент что-то произошло. Я, когда узнала, что ей всего 29 лет было, удивилась. Думала, что ей 36-37 лет, а она выглядит хуже, чем я в свои 39 на тот момент. При этом она красивая сама по себе», — посетовала Боня.
Она считает, что некомпетентные косметологи превратили хрупкую Шишкову в женщину с одутловатым лицом.
Еще в декабре 2022 года Боня жаловалась на плохую, по ее мнению, работу косметологов модели. Боня вспомнила, что обратила внимание на неудачные последствия «уколов красоты» на лице Шишковой еще в 2020 году, но та, вместо того, чтобы прислушаться к ней, восприняла ее слова в штыки.
«Помнится, 2 года назад я подняла тему того, как опасно увлекаться филлерами, которые превращают молоденькое и красивое личико в тяжелое и одутловатое лицо. Алена тогда обиделась на меня и даже написала гневный пост, но прошло время и об этом уже пишут паблики», — говорила Боня.