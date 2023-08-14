Ксению Собчак высмеяли за фото в образе русалки
Российская телеведущая Ксения Собчак временно перекрасила волосы в блестящий зеленый оттенок. Профессиональными снимками она поделилась в социальных сетях.
41-летняя звезда позировала в костюме Dior. Волосы ей покрыли блестками зеленого цвета, а затем убрали в гладкую прическу с волнистыми прядями у лица. Образ она дополнила серьгами-подвесками и солнцезащитными очками. К фотографии она добавила: «Русская русалочка».
Однако пользователи соцсетей не оценили фото Ксении Собчак и высказали свое мнение о внешнем виде в комментариях.
«Русалка из местной канализации», «Русская русалочка в этом возрасте — это кикимора», «Думала, хуже уже не может быть, но нет...», «Горгона Медуза», «Болотная кикимора», «Ксения, вообще не ваш образ», «Странные волосы. Как-будто грязные», «Зачем так экспериментировать с внешностью», — написали пользователи соцсетей.