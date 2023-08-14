Популярная российская блогерша рассказала о зависти к тиктокерам

Популярная российская блогерша Полина Трубенкова, известная под псевдонимом Мадам Кака, рассказала о зависти к тиктокерам. В интервью для YouTube-канала YesNoYes она призналась, что в прошлом считала себя лучше других инфлюэнсеров.

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«Я раньше, когда появился TikTok, и стало появляться много новых блогеров, впадала в дичайшую зависть и считала всех вокруг говном», — высказалась Мадам Кака.

Она раскрыла, что была убеждена в том, что «все делают дерьмовый контент», а она создает «классные, не тупые» ролики. По словам блогерши, она считала себя лучше других.

Позже Трубенкова осознала, что нельзя «быть такой токсичной».

«Нельзя считать, что все делают отстой, а ты одна королева, я с собой проработала это, очень долго я все это прорабатывала», — сказала она.

В результате блогерша приняла тот факт, что все люди разные и потребляют разный контент.