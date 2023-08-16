Сиара показала фигуру во время четвертой беременности

Американская певица Сиара поделилась в подписчиками своих социальных кадрами из «беременной» фотосессии.

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На снимках 37-летняя Сиара, которая сейчас готовится стать матерью в четвертый раз, позировала в коротком вязаном топе и мешковатых джинсах с низкой посадкой, подчеркивающих ее заметно округлившийся живот. Певица дополнила образ несколькими колье, собрала волосы в два высоких хвоста и сделала макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики певицы поздравили ее с четвертой беременностью и отметили, что звезда отлично выглядит.

«Поздравляю, вы очень красивая будущая мама», «Вам невероятно идет беременность!», «Выглядишь потрясающе», «Горячая мамочка», — написали поклонники звезды в комментариях.

Сиара сообщила о грядущем прибавлении в семействе в начале августа. Певица опубликовала в личном блоге видеоролик, на котором запечатлена в слитном купальнике около бассейна.