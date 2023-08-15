Алена Рапунцель пожаловалась поклонникам на неудачный отпуск

Возлюбленные путешествуют по Египту. Они уже посмотрели множество достопримечательностей и посетили гору Синай. Сейчас пара отправилась в Каир. Алена осталась недовольна отелем. И в личном блоге отметила, что они больше подойдут только для ночлега. Рапунцель показала, как выглядят апартаменты снаружи и внутри.

© Runews24

В следующих сторис Алена рассказала о еде в отелях. Рапунцель оказалась недовольна блюдами в ресторане.

«Еда, кстати, отвратительная. Есть невозможно — выживали на шоколадках и чипсах в магазинах», - написала блогер.

Она опубликовала фото еды. На кадре изображен поднос с кусками мяса и нут.

Также Алена тяжело перенесла жаркую погоду. На одной из экскурсий ей стало плохо и она приходила в себя в автобусе.