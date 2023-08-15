Ирина Шейк отказалась от друзей ради отношений с Томом Брэди

Супермодель Ирина Шейк отказалась от некоторых друзей ради того, чтобы сохранить свои отношения с футболистом Томом Брэди . Об этом сообщает PageSix.

«Ирина сузила свой ближний круг, чтобы предотвратить утечку информации. Она боится, что какие-то странные разговоры могут отпугнуть его. Она действительно хочет, чтобы все сработало. Брэди — типичный американский хороший парень», — заявил источник.

Впервые слухи о романе 37-летней Ирины Шейк и 45-летнего Тома Брэди появились в июне после того, как пара встретилась на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния. Подтверждением возможного романа стал видеоролик, опубликованный изданием Daily Mail 24 июля. На видео Том гладит Ирину по лицу, сидя в машине около дома футболиста в Калифорнии. Спустя несколько дней супермодель Ирину Шейк впервые засняли журналисты после ночного свидания с футболистом Томом Брэди. Она выходила из дома в черном тренче, толстовке, кепке, брюках и кроссовках.