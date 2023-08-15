Ирина Шейк отказалась от друзей ради отношений с Томом Брэди

Супермодель Ирина Шейк отказалась от некоторых друзей ради того, чтобы сохранить свои отношения с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает PageSix.
По словам инсайдера издания, близкого паре, Ирина Шейк сильно ограничила круг друзей.
«Ирина сузила свой ближний круг, чтобы предотвратить утечку информации. Она боится, что какие-то странные разговоры могут отпугнуть его. Она действительно хочет, чтобы все сработало. Брэди — типичный американский хороший парень», — заявил источник.
Впервые слухи о романе 37-летней Ирины Шейк и 45-летнего Тома Брэди появились в июне после того, как пара встретилась на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния. Подтверждением возможного романа стал видеоролик, опубликованный изданием Daily Mail 24 июля. На видео Том гладит Ирину по лицу, сидя в машине около дома футболиста в Калифорнии. Спустя несколько дней супермодель Ирину Шейк впервые засняли журналисты после ночного свидания с футболистом Томом Брэди. Она выходила из дома в черном тренче, толстовке, кепке, брюках и кроссовках.
Ирина Шейк воспитывает шестилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году после четырех лет романа.