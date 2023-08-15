Аллу Михееву заметили в компании стриптизеров
Ведущая Алла Михеева получила свою популярность благодаря шоу «Вечерний Ургант». Зрители оказались в восторге от ее образа «девушки не в себе».
Сегодня в Сеть попали кадры, на которых Алла Михеева отдыхает в компании накаченных стриптизеров.
«Коротко о вчера. Да, доброе утро, кстати», — так была подписана сторис, где на коленях Михеевой сидит полуголый мужчина.
WomanHit.ru
На следующем видео Аллу окружают уже пять мужчин, а она посылает воздушные поцелуи залу и выходит на «поклон».