Аллу Михееву заметили в компании стриптизеров

Ведущая Алла Михеева получила свою популярность благодаря шоу «Вечерний Ургант». Зрители оказались в восторге от ее образа «девушки не в себе».

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Сегодня в Сеть попали кадры, на которых Алла Михеева отдыхает в компании накаченных стриптизеров.

«Коротко о вчера. Да, доброе утро, кстати», — так была подписана сторис, где на коленях Михеевой сидит полуголый мужчина.

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