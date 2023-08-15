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Аллу Михееву заметили в компании стриптизеров

Ведущая Алла Михеева получила свою популярность благодаря шоу «Вечерний Ургант». Зрители оказались в восторге от ее образа «девушки не в себе».

Аллу Михееву заметили в компании стриптизеров
© WomanHit.ru

Сегодня в Сеть попали кадры, на которых Алла Михеева отдыхает в компании накаченных стриптизеров.

«Коротко о вчера. Да, доброе утро, кстати», — так была подписана сторис, где на коленях Михеевой сидит полуголый мужчина.

WomanHit.ru

На следующем видео Аллу окружают уже пять мужчин, а она посылает воздушные поцелуи залу и выходит на «поклон».