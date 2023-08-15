Певицу и блогера Карину Кросс заподозрили в беременности ее подписчиви в соцсетях.

Девушка поделилась с поклонниками фото, где она демонстрирует свой пресс. Однако многие предположили скорое пополнение в семье артистки.

Так, Карина подписала снимок словами: «Пресс пока на месте», добавив к нему три улыбочки.

В комментариях подписчики предположили, что девушка ждет ребенка. «Беременна?», «Изменил бы поскорее будущий муж такой животик на животик с малышом», «Вот также подумала! Может ляльку ждут», «Не уж то беременная», «если пока, значит беременна» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru).