Евангелиста рассказала о борьбе с возрастными изменениями

Легендарная топ-модель Линда Евангелиста лишь недавно вернулась в мир шоу-бизнеса. Много лет манекенщица была вынуждена вести затворнический образ жизни из-за неудачно сделанной липосакции. Но печальный опыт вовсе не удержал знаменитость от новых экспериментов с внешностью.

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Канадская модель Линда Евангелиста, которая недавно поведала миру свою ужасающую историю о неудачно сделанной липосакции, снова готова рисковать внешностью. А ведь на много лет Линда была вынуждена уйти в тень, лишилась выгодных контрактов и стала затворницей. Случилось это из-за желания быстро похудеть без спорта и диет.

В то время в мире косметологии появилась неинвазивная альтернатива липосакции от фирмы CoolSculpting, что так и манила обещаниями вернуть былую красоту без особых усилий. Вот только о побочных эффектах никто из медперсонала не предупреждает своих пациентов. А побочка оказалась ужасающей. Вместо того, чтобы исчезнуть лишний жир в теле Линды стал разрастаться и превратил ее из стройной модели в обычную женщину среднего возраста.

Евангелиста со слезами вспоминает, что не могла не то, что работать, но даже в зеркало на себя смотреть. Звезде мира высокой моды потребовалось все ее мужество, чтобы рассказать о случившемся широкой публике. Теперь Линда снова работает, судится с испортившей ее внешность компанией и дает интервью. Как раз в одном из свежих интервью модель и призналась — от инъекционной косметологии она не отказалась и отказываться не собирается несмотря на все риски.

Так, 58-летняя модель рассказала, что ничего не имеет против старости и морщин. Говорит, что хочет стареть и готова к возрастным изменениям. Однако все еще не в состоянии отказаться от инъекций ботокса:

«Я хочу состариться. Я хочу морщин, но я колю ботокс в лоб. Поэтому я лицемерка».