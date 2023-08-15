Анна Семенович рассказала о своих фобиях

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что боится змей и пауков.

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Поклонница спросила у Семенович, есть ли у нее какие-либо фобии. Звезда отправила снимки со змеей и пауком.

«Мне даже от этого фото плохо», — подписала артистка.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи».

С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».

В мае 2023 года Семенович призналась, что очень комплексовала из-за своей большой груди. Она боялась, что из-за бюста ее не будут воспринимать всерьез. Из-за этого она решилась на уменьшение груди в 2015 году, о чем сейчас жалеет.