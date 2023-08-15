Виктория Боня рассказала, почему дети страдают от советов родителей

«Очень часто мы хотим, чтобы ребенок одевался, как нравится нам. Учился там, где хотим мы. Дружил с тем, кто по душе мне. Женился и жил с тем, кто люб тоже нам. Отсюда начинается момент страдания у ребенка и недоверия к родителям», — подчеркнула Боня.