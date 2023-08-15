Виктория Боня рассказала, почему дети страдают от советов родителей
Модель и блогер Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала родителей позволить своим детям самим принимать решения и совершать ошибки.
«Очень часто мы хотим, чтобы ребенок одевался, как нравится нам. Учился там, где хотим мы. Дружил с тем, кто по душе мне. Женился и жил с тем, кто люб тоже нам. Отсюда начинается момент страдания у ребенка и недоверия к родителям», — подчеркнула Боня.
Она убеждена, что каждый ребенок должен пройти свой путь и делать ошибки, которые позволят ему стать «лучшей версией себя». По мнению блогера, родителям следует направлять своих детей, чтобы у них была возможность построить лучшее будущее. К тому же, Боня считает, что дети являются учителями своих родителей.
Виктория Боня перестала показывать своих возлюбленных после расставания с бизнесменом Алексом Смерфитом. Телеведущая и предприниматель начали свой роман в 2010 году, но через семь лет они расстались. В их браке родилась дочь Анджелина Летиция. Боня рассказывала, что причиной разрыва стали несовпадения взглядов на жизнь.