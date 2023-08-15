Юлия Снигирь объяснила призыв не дарить цветы учителям

«Я не призываю не дарить учителям цветы. Я лишь говорю о том, что вместо огромного количества различных букетов, которые неудобно тащить домой учителю 1 сентября, от класса можно подарить большой букет. Это будет очень приятно учителю. И этого будет достаточно, мне так кажется», — пояснила Снигирь.

При этом она напомнила, что сама закончила педагогический вуз и некоторое время работала учителем. Снигирь уважает труд педагогов и считает эту профессию очень значимой. Однако, по ее мнению, лучше подарить учителю один большой и красивый букет, а остаток средств потратить на благотворительность. Подобный подход оценили многие фанаты актрисы: они назвали ее очень доброй и добавили, что этот способ обрадовать учителя более экологичный и рациональный, чем традиционные букеты.