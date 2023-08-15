Стали известны подробности развода Гуфа и Юлии Ковалевой

Мировой суд города Москвы предоставил рэперу Гуфу (настоящее имя – Алексей Долматов) и его супруге Юлии Ковалевой время на примирение. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Судья принял решение, что у Ковалевой и Гуфа есть три месяца, чтобы решить все вопросы – только после этого пара станет официально разведенной.

15 августа адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Долматов и Ковалева планируют развестись мирно. Он понадеялся, что пара «продемонстрирует пример расставания».

«На сегодняшний день все вопросы, связанные с местом жительства ребенка, с процессом и порядком содержания, порядком общения, имущественные вопросы стороны урегулируют мирным путем», — подчеркнул защитник.

Гуф женился на Юлии Королевой в 2021 году. Спустя год у супругов родилась дочь Тина. 10 марта 2023 года рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил видео.