C кем встречался Тимати и почему не женился

Рэпер и предприниматель Тимур Юнусов (Тимати) сегодня, 15 августа, отмечает 40-летие. Он известен не только музыкой и бизнес-проектами, но и громкими романами с моделями. У артиста есть двое детей, однако он так и не был женат. С кем встречался музыкант и почему до сих пор не узаконил отношения?

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Когда и как Тимати стал популярным

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Тимур Юнусов родился 15 августа 1983 года в Москве. В школьные годы он играл на скрипке, но делал это по просьбе родителей. Также будущий артист занимался фигурным катанием и плаваньем. В 13 лет отец, бизнесмен Ильдар Юнусов, отправил его в Лос-Анджелес, где мальчик обучался культуре хип-хопа. Именно там у него появился псевдоним Тимати.

В 1998 году музыкант с другом организовал свою первую рэп-группу VIP77. В 1999 году он работал бэк-МС у Децла и вместе с ним посещал школу брейк-данса. В 2004 году Тимати прошел кастинг на шоу «Фабрика звезд — 4», которое принесло ему популярность. В 2006 году у рэпера вышел первый сольный альбом Black Star, записанный в стилях хип-хоп и R’n’B. В том же году он основал продюсерский центр Black Star. Кроме того, артист выпускал коллекцию одежды Black Star by Timati.

В июле 2020 года, спустя 15 лет работы в Black Star, певец объявил об уходе из компании. По его словам, он хотел продюсировать «крутые продукты, а не артистов», но не успевал заниматься этим, когда был в команде лейбла. Юнусов подчеркивал, что на раскрутку музыкального проекта и стартапа уходило одинаковое количество времени.

«Только в первом случае существуют человеческий фактор и огромные риски, что ему „снесет крышу“ в зените славы или когда закончится контракт. В случае со стартапом таких рисков гораздо меньше и нет ограничений по продюсерскому контракту», — комментировал певец в соцсетях.

Еще один большой бизнес-проект Тимати — сеть ресторанов Black Star Burger. Первое заведение на Новом Арбате в Москве открылось в 2016 году. Визитной карточкой стали черные одноразовые перчатки, которые прилагались к бургерам. За несколько лет бизнес артиста превратился в сеть, которая объединила бургерные, автомойки, картинги, салоны красоты и фитнес-центры. В 2020 году, уходя из лейбла Black Star, музыкант отмечал, что не оставит другие бизнесы. Однако осенью прошлого года стало известно, что Тимати продал свою долю в Black Star Burger, которая, по информации KP.RU, составляла около 17%.

Что известно о личной жизни Тимати

Первый громкий роман Тимати случился на проекте «Фабрика звезд», где у него были отношения с 16-летней Александрой Чвиковой (Алексой). Артистка признавалась, что Тимати понравился ей сразу. За развитием отношений пары тогда наблюдала вся страна, однако их союз просуществовал недолго.

«Моему папе не понравился парень с татуировками, но я ответила Тимуру взаимностью. У нас все было искренне. Мы расстались, потому что мы слишком разные. Когда начались гастроли после проекта, то какое-то время мы еще встречались, а потом все сошло на нет», — делилась она в интервью Лауре Джугелии.

В 2012 году Тимати познакомился с моделью Аленой Шишковой, которая снималась в его клипе. У пары начался роман, в 2014 году родилась дочь Алиса. Однако рэпер так и не женился на Шишковой, и в 2015 году они расстались. Одна из версий разрыва — измена рэпера с финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2014» Анастасией Решетовой. Именно она стала следующей избранницей музыканта и родила ему сына Ратмира в 2019 году. Но с ней Тимати тоже не узаконил отношения. Пара рассталась в 2020 году.

В 2021 году артист искал любовь на проекте «Холостяк». Среди 18 участниц он выбрал Екатерину Сафарову. После окончания шоу Тимати вместе с ней появлялся на светских мероприятиях, однако спустя время девушка заявила о расставании с певцом.

«После проекта Тимур пригласил меня в отпуск вместе со своей семьей. Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений», — объясняла Сафарова в микроблоге.

По мнению журналиста Отара Кушанашвили, певец до сих пор не женат, поскольку не может найти женщину для создания семьи.

«Тимур просто не в состоянии выбрать девушку для создания семьи. Невозможно постоянно руководствоваться только сексуальными предпочтениями и даже не интересоваться, а нужна ли семья самой этой девушке? Из космоса видно, что ни мать его сына Анастасия Решетова, ни мать его дочери Алена Шишкова не подходят на роль жены», — говорил телеведущий в YouTube-шоу «Алена, блин!»