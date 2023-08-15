Мадонна вернулась к репетициям после экстренной госпитализации
64-летняя американская певица Мадонна вернулась к репетициям своего гастрольного тура Celebration после госпитализации с бактериальной инфекцией. Об этом пишет The Sun со ссылкой на собственный источник.
«Она все еще восстанавливается, но она буквально вцепилась в возможность вернуться к репетициям», — уточнил инсайдер.
Тур начнется в Лондоне 14 октября.
«Она арендовала зал «Колизей» в Нью-Йорке и дополнительную площадку в Лондоне для последней недели репетиций. Обычно в последнюю неделю она репетирует на той же площадке, где ей необходимо выступать, но из-за концертов Blink-182 в клубе O2 ее команда сможет развернуть там подготовку только за день до самого концерта», — рассказал источник.
Начало тура по 35 городам Северной Америки было запланировано на 15 июля в Ванкувере. После выступлений в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе певица должна была отправиться 14 октября в Европу, а по плану завершиться выступления должны были в декабре. В связи с высоким спросом на билеты, поступившие в предварительную продажу, были добавлены дополнительные концерты.
Мадонне пришлось отложить тур из-за болезни. Менеджер певицы Гай Осери сообщал, что у звезды «развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к многодневному пребыванию в отделении интенсивной терапии».