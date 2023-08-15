Мадонна вернулась к репетициям после экстренной госпитализации

«Она арендовала зал «Колизей» в Нью-Йорке и дополнительную площадку в Лондоне для последней недели репетиций. Обычно в последнюю неделю она репетирует на той же площадке, где ей необходимо выступать, но из-за концертов Blink-182 в клубе O2 ее команда сможет развернуть там подготовку только за день до самого концерта», — рассказал источник.