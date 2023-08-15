56-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике
Актриса Сальма Хайек попала в объективы папарацци во время семейного отпуска в Мексике. Снимки актрисы опубликовал таблоид Daily Mail.
На фотографиях 56-летняя Сальма Хайек запечатлена на яхте вместе со своим мужем миллиардером Франсуа-Анри Пино. Актриса загорала в черно-белом купальнике, состоящем из треугольного лифа с золотым декором и трусов с заниженной талией. Звезда фильма «От заката до рассвета» дополнила образ соломенной шляпой и двумя золотыми колье.
Весной 2023 года Сальма Хайек стала героиней британской версии журнала Marie Claire. Актриса снялась для обложки и дала большое интервью, в котором порассуждала о возрасте.
«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь. Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», — призналась Сальма Хайек.
Сальма Хайек замужем за французским миллиардером, главой Kering Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают общую 15-летнюю дочь Валентину.