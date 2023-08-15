Андрей Малахов напугал публику своим внешним видом
Андрей Малахов всегда появлялся на публике в костюме, всегда побрит, волосы уложены. Последний выход в свет артиста был чуть более месяца назад. Он побывал на открытии Галереи Стиля и Искусства «Адель». Но вскоре Малахов решил покинуть Москву и долгое время не выходил на связь с поклонниками. Мужчина проводит время в уединении в своем родном городе Апатиты. На днях Андрей все-таки объявился – в лесу. Он опубликовал снимок, который ошарашил пользователей сети. Журналист отправился по грибы, а его внешний вид вызвал недоумение среди фолловеров.
Андрей Николаевич предстал с отросшей бородой и взъерошенными волосами. Малахов надел потертые джинсы и толстовку бежевого цвета. Многие заметили, что у журналиста уже седая борода. Некоторые признались, что не сразу узнали телеведущего.
Стоит отметить, что мужчина часто ездит на свою малую родину. Красота северной природы помогает ему расслабиться и отвлечься от суеты Москвы. Мнение фоловеров не особо заботит телеведущего. Всегда, когда он приезжает в Апатиты, то дает себе полную свободу и не стремится соответствовать чьим-то ожиданиям.
В прошлом году стало известно о том, что Андрей Малахов лечится от серьезной болезни. В то время внешность телеведущего тоже сильно изменилась. Он набрал в весе. Поговаривали, что журналист носит парики, чтобы скрыть следы химиотерапии. Правда, артист не комментировал новости о своей болезни и старался появляться на публике в приподнятом настроении. Кроме того, ходят слухи, что Андрей Николаевич бросил свою жену с ребенком и отдыхает в Апатитах совсем один.