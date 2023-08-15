Малахов напугал публику своим внешним видом

Андрей Малахов всегда появлялся на публике в костюме, всегда побрит, волосы уложены. Последний выход в свет артиста был чуть более месяца назад. Он побывал на открытии Галереи Стиля и Искусства «Адель». Но вскоре Малахов решил покинуть Москву и долгое время не выходил на связь с поклонниками. Мужчина проводит время в уединении в своем родном городе Апатиты. На днях Андрей все-таки объявился – в лесу. Он опубликовал снимок, который ошарашил пользователей сети. Журналист отправился по грибы, а его внешний вид вызвал недоумение среди фолловеров.

Андрей Николаевич предстал с отросшей бородой и взъерошенными волосами. Малахов надел потертые джинсы и толстовку бежевого цвета. Многие заметили, что у журналиста уже седая борода. Некоторые признались, что не сразу узнали телеведущего.

Стоит отметить, что мужчина часто ездит на свою малую родину. Красота северной природы помогает ему расслабиться и отвлечься от суеты Москвы. Мнение фоловеров не особо заботит телеведущего. Всегда, когда он приезжает в Апатиты, то дает себе полную свободу и не стремится соответствовать чьим-то ожиданиям.

Соцсети