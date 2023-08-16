Психолог назвал ошибки в воспитании детей Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова и Джиган – многодетные родители. Вместе они растят трех дочерей и сына. Казалось бы, родители дают детям все, что им захочется: дарят дорогие подарки, возят на заграничные курорты. Однако в Сети нередко критикуют методы воспитания супругов. Накануне высказалась на эту тему психолог Наталья Панфилова.

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По словам специалиста, наряжать и красить отпрысков – это большая ошибка. Ведь с возрастом ребенок начнет думать, что в жизни ценится исключительно внешняя красота. Такую реакцию психолога вызвало видео, на котором старшая дочь рэпера рассказывает о массаже для лица.

Панфилова убеждена, что воспитание должно быть сбалансированным, а потому ребенка нужно развивать во всех сферах.

«Должна быть интеллектуальная, спортивная часть», – говорит Наталья.

Специалист отметила, что у нее создается впечатление, будто Самойлова и Джиган лишь наряжают и красят наследников, чтобы выкладывать в социальные сети.

«И больше там ничего не происходит», – высказала мнение женщина.