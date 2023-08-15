Стало известно, сколько заработала Жасмин на продюсерском центре
Певица Жасмин заработала на своем продюсерском центре два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Издание отмечает, что за 2022 год выручка компании ООО «Продюсерский Центр Жасмин» составила 9,5 миллионов рублей. Из них чуть 345 тысяч рублей ушло на оплату налога на прибыль, а еще 327 — в ПФР, ФОМС и ФМС. По итогу бизнес Жасмин заработал 2,2 миллиона рублей в прошлом году.
Впервые певица зарегистрировала свой продюсерский центр в 2016 году, чтобы осуществлять деятельность в области исполнительских искусств.
В 2022 году Жасмин попала под санкции США вместе со своим мужем Илана Шора.
«В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — призналась исполнительница.
С 2011 года Жасмин замужем за молдавским политиком и миллионером Иланом Шором. В 2015 году он был избран мэром города Орхей. В 2017 году Кишиневский суд приговорил Илона Шора к семи годам и шести месяцам лишения свободы за «кражу миллиарда». Илан Шор бежал заграницу. С 2020 года он находится в международном розыске.