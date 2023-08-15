Стало известно, сколько заработала Жасмин на продюсерском центре

Певица Жасмин заработала на своем продюсерском центре два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Издание отмечает, что за 2022 год выручка компании ООО «Продюсерский Центр Жасмин» составила 9,5 миллионов рублей. Из них чуть 345 тысяч рублей ушло на оплату налога на прибыль, а еще 327 — в ПФР, ФОМС и ФМС. По итогу бизнес Жасмин заработал 2,2 миллиона рублей в прошлом году.

Впервые певица зарегистрировала свой продюсерский центр в 2016 году, чтобы осуществлять деятельность в области исполнительских искусств.

В 2022 году Жасмин попала под санкции США вместе со своим мужем Илана Шора.

«В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — призналась исполнительница.