Дочь Анастасии Заворотнюк готовится стать крестной мамой

27-летняя Анна Заворотнюк поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Она готовится стать крестной матерью для дочери своей подруги. Об этом передает 7Дней.ru.

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Анна Заворотнюк призналась, что для неё это будет первый опыт, поэтому девушка решила тщательно изучить этот вопрос. Девушка уже успела найти священника, который проведёт обряд крещения младенца.