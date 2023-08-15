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Дочь Анастасии Заворотнюк готовится стать крестной мамой

27-летняя Анна Заворотнюк поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Она готовится стать крестной матерью для дочери своей подруги. Об этом передает 7Дней.ru.

Дочь Анастасии Заворотнюк готовится стать крестной мамой
© Соцсети

Анна Заворотнюк призналась, что для неё это будет первый опыт, поэтому девушка решила тщательно изучить этот вопрос. Девушка уже успела найти священника, который проведёт обряд крещения младенца.

В сети подписчики обрадовались за Анну, но также спросили, когда она сама планирует стать матерью. Девушка не стала комментировать этот вопрос.