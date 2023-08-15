Дочь Анастасии Заворотнюк готовится стать крестной мамой
27-летняя Анна Заворотнюк поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Она готовится стать крестной матерью для дочери своей подруги. Об этом передает 7Дней.ru.
Анна Заворотнюк призналась, что для неё это будет первый опыт, поэтому девушка решила тщательно изучить этот вопрос. Девушка уже успела найти священника, который проведёт обряд крещения младенца.
В сети подписчики обрадовались за Анну, но также спросили, когда она сама планирует стать матерью. Девушка не стала комментировать этот вопрос.