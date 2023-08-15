Боня объявила о воссоединении с возлюбленным

В личной жизни звезды социальных сетей все наладилось. Блогерша сообщила, что помирилась с избранником.

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Виктория Боня старается держать в секрете личную жизнь. Однако иногда все же делится некоторыми подробностями. Так, она рассказывала, что встречалась с неким мужчиной, имя которого держала в секрете. Не так давно женщина сообщила, что рассталась с кавалером. По словам звезды, именно возлюбленный принял решение о разрыве. Звезда социальных сетей же приняла выбор молодого человека и отпустила его без скандалов и истерик.

Как оказалось, история любви на этом не закончилась. Накануне экс-участница «Дома-2» сообщила радостное известие – она воссоединилась с избранником. По словам знаменитости, разлад в отношениях пары длился недолго. Так, уже через неделю они поняли, что не могут друг без друга.

«Эмоции проходят, а любовь остается», – заявила жительница Монако.