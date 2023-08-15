57-летняя Холли Берри примерила образ в стиле Барби
Актриса Холли Берри отпраздновала день рождения вечеринкой в стиле Барби. Фотографиями актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
14 августа Холли Берри отметила свой 57-й день рождения. Актриса рассказала подписчикам, что в этот день ее муж Ван Хант и дочь Хала отвезли ее в музей «Мир Барби» в Лос-Анджелесе. По этому случаю мать и дочь надели тематические наряды в стиле «барбикор».
Холли Берри выбрала бледно-розовое мини-платье, лиф которого был украшен страусиными перьями, ярко-розовые ковбойские сапоги со стразами и разноцветную сумку в форме сердца. 15-летняя Нала была одета в розовое атласное мини-платье с корсетным верхом и объемной юбкой из фатина и босоножки в тон на высокой платформе и массивном каблуке.
«Моя мини-я (хотя уже не такая уж и мини!) и мой Ван отвезли меня в Мир Барби на день рождения! Я отпустила наружу свою внутреннюю Барби! Люблю вас, ребята, спасибо», — подписала серию снимков актриса.
Актриса Холли Берри и музыкант Ван Хант начали встречаться в 2020 году, а спустя два года тайно поженились. До встречи с Хантом у актрисы был роман с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого Берри в 2008 году родила дочь Налу. С 2013 по 2016 год Холли Берри была замужем за актером Оливье Мартинесом. В браке с ним актриса родила сына Мартинеса.