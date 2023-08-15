"Я потеряла миллионы": МакSим – о том, как люди пользовались ее доверием

Месяц назад певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, призналась, что борется с алкогольной зависимостью. Спустя время артистка впервые рассказала о том, как проходило ее лечение и какие события произошли с ней за этот непростой период времени.

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По словам артистки, в состоянии алкогольного опьянения она не совершала поступки, за которые ей было бы стыдно. Однако некоторые люди, в том числе близкие, пользовались ее состоянием и невнимательностью, извлекая при этом личную выгоду.

"Я скорее, наоборот, чересчур добрая всегда бывала в состоянии алкогольного опьянения, многие этим пользовались – подписывали со мной различные документы. Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Причем, этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении", – рассказала МакSим журналу StarHit.

Певица призналась, что отпустила этих людей и связанные с ними ситуации.