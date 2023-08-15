Жена Гуфа передумала с ним разводиться

Сегодня в одном из столичных судов решалась судьба семейства Долматовых: Юлия, казалось, после очередной ссоры твердо решила разводиться с Гуфом . Но не тут-то было. Стало известно, что адвокат девушки попросил суд повременить — предоставить супругам три месяца для примирения, сообщают «Известия». Это связано с тем, что Гуф якобы сейчас находится за пределами РФ, а Юле нужно время, чтобы окончательно принять решение.

Но что-то тут не сходится. Сегодня Гуф делился в личном блоге фотографией с отметкой «Москва», а пару дней назад — сторис с дочерью Тиной, в которой завуалировано послание недоброжелателям. Впрочем, публикация архивов на запрещена, а что там в голове у этих звездных парочек, известно только им самим.