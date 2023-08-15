С первого лайка: какие знаменитости нашли любовь в интернете

Датский режиссер Ларс фон Триер сообщил, что ищет возлюбленную в соцсетях. Он опубликовал ролик, в котором коротко рассказал кандидаткам на роль музы о себе. В частности, обратил внимание, что у него болезнь Паркинсона и контролируемый алкоголизм. Триер – не первая знаменитость, которая решила наладить личную жизнь при помощи интернета. Рассказываем, кому из звезд это удалось.

Ищу музу

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Известный датский режиссер Ларс фон Триер решил искать возлюбленную в соцсетях. Он опубликовал короткое видеообъявление о поиске девушки, которая станет его музой. В ролике 67-летний Триер рассказал основные детали, о которых должна знать его избранница.

"У меня болезнь Паркинсона (ее диагностировали год назад. – Прим. ред.), обсессивно-компульсивное расстройство и в настоящее время еще контролируемый алкоголизм. Если повезет, я сниму еще несколько приличных фильмов. <...> В хороший день и в правильной компании я могу быть очаровательным партнером".

На кадрах видно, что у режиссера трясется голова, а текст своего объявления он читает с листа. Как предположили СМИ, Триер, вероятно, не в состоянии его запомнить. Всех заинтересовавшихся он попросил писать не в соцсетях, а на личную электронную почту. Некоторые кандидатки уже готовы "сразиться" за сердце знаменитости. Одни пишут: "Все решено! Марина Андреевна фон Триер, красиво звучит! Надеюсь, он знает русский?" Другие отмечают, что "уже бегут".

Третьи же считают, что режиссеру стоит думать не о поисках любви, а о своем здоровье. "Кроме ухода, ему скоро ничего уже будет не нужно. При болезни Паркинсона происходит поражение нейронных клеток мозга. Какая тут может быть любовь", – высказалась одна из пользовательниц.

Триер был женат дважды. Сначала на режиссере Сесилии Хольбек (с 1987 по 1995 год), с которой у него две дочери. Затем на воспитательнице старшей из девочек – Бенте Фреге (с 1997 по 2015 год). Во втором браке у него родились сыновья-близнецы.

Режиссер известен созданием экзистенциальных драм и психологических триллеров. Среди самых популярных его работ – картины "Танцующая в темноте", "Нимфоманка", "Догвилль", "Рассекая волны", "Меланхолия", сериал "Королевство" и другие. По данным СМИ, снимать киноленты ему удается не без помощи запрещенных веществ и алкоголя. В этом он сам признавался журналистам. В копилке Триера множество наград и номинаций в сфере кино, в том числе и "Золотая пальмовая ветвь".

Нашлись по лайку

Ларс фон Триер не единственная знаменитость, которая решилась попытать удачу в интернете. В российском и зарубежном шоу-бизнесе много историй любви, начавшихся с лайка или комментария в соцсетях. Например, основатель Tesla и SpaсеX, миллиардер Илон Маск со своей теперь уже бывшей женой певицей Граймс познакомился благодаря Х (ранее Twitter). Они нашли общий язык на почве шутки о злобном искусственном интеллекте по имени Василиск Роко. Затем случился роман, закончившийся свадьбой и рождением сына. Однако после трех лет отношений пара рассталась.

Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас (участник группы Jonas Brothers) познакомились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией). Молодые люди подписались друг на друга, а чуть позже певец отправил будущей жене личное сообщение. Пара вместе с 2016 года и сейчас занимается воспитанием двоих детей.

Хоккеисту Александру Овечкину тоже помогли соцсети. Со своей будущей избранницей моделью и актрисой Анастасией Шубской он познакомился еще на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году, когда ей было 14 лет (она приезжала болеть за сборную). Позднее, в 2014 году спортсмен заметил девушку в соцсетях и написал ей.

"Получилось так, что я увидел Настю в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) и написал: "Какие люди! Как дела?" Она ответила где-то через час. Ну и понеслось".

Хоккеист попросил номер телефона, чтобы продолжить общение. В 2016 году пара расписалась, а на следующий год сыграла пышную свадьбу. Сейчас Шубская и Овечкин воспитывают двоих сыновей.