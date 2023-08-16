Самбурская снялась в купальнике

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее историях в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Lenta.ru

На размещенном снимке 36-летняя звезда предстала в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом на фото видно, что тело знаменитости выглядит упругим и подтянутым.

Свой образ артистка дополнила черной панамой и тапками-вьетнамками на низкой подошве. Кроме того, она собрала волосы и отказалась от макияжа.